Malaise bij bitcoin

Na de stevige opleving sinds eind vorige maand is de bitcoin weer in een neerwaartse spiraal terechtgekomen met op beursplatform Coindesk rond 13.00 (Nederlandse tijd) een nieuwe dip van bijna 2% naar $6377. Over drie dagen staat er 13% verlies.

De hernieuwde neergang van de bitcoin werd in gang gezet doordat Goldman Sachs zou gaan afzien van de plannen om een handelsdek voor cryptomunten op te zetten. De cfo van de zakenbank ontkende het bericht.

Kater

Technisch analisten zien het antwoord voor de teruggang in het doorbreken door bitcoin van een prijsgrens; een verder verval richting $5000 zou naderen.

Eerder in de zomer zorgde de Amerikaanse beurswaakhond SEC al voor een kater bij beleggers door de handel met ETF-bitcoins te blokkeren.

De SEC wil bovendien maar geen uitsluitsel geven over twee aanvragen van het fonds ProShares, dat $30 miljard van cryptobeleggers onder beheer heeft.

Bekijk ook: Bitcoin gaat hard onderuit

Bekijk ook: The Wolf of Wall Street haat de bitcoin