Banengroei VS trekt weer flink aan

Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid kwamen er in augustus 201.000 nieuwe banen bij. Het banencijfer van juli werd met 10.000 neerwaarts bijgesteld naar 147.000. In juni ging ook het mes in de voorspelde banengroei met een herziening van 245.000 naar 205.000. Vooraf werd in doorsnee door economen een plus van 200.000 voorzien. De werkloosheid in de VS bleef ongewijzigd op 3,9% van de beroepsbevolking.

De uurlonen stegen in augustus met 0,4% in vergelijking met een maand eerder. Op jaarbasis kwam er een plus van 2,9% naar voren, de hoogste groei sinds 2009.

De gang van zaken op de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van de lonen spelen een belangrijke rol voor de Federal Reserve (Fed) bij het bepalen van het monetaire beleid.

Naar verwachting zal de Fed later deze maand het belangrijkste rentetarief met 25 basispunten gaan verhogen naar 2 tot 2,25%. In juni kwam er ook al een kwartje bij. Ook in maart kwam de Fed in actie.