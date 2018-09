Keijzer: ’Prijsverhoging postzegel terecht’

De staatssecretaris schrijft dit in antwoord op Kamervragen vanuit de SP.

Keijzer schrijft dat onderzoekers hebben vastgesteld dat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de post inderdaad onder druk staat, maar nog niet in gevaar is omdat de postzegelprijs nog steeds tot de lagere van Europa behoort. Om de betaalbaarheid ook in de komende jaren te garanderen, overweegt de CDA-bewindsvrouw wel maatregelen.

Brievenbus

Niet alleen postzegels worden duurder, er komen ook steeds minder brievenbussen. Van de huidige 19.000 moeten er 8700 overblijven. De regel er vanaf elke voordeur op maximaal 2,5 kilometer een brievenbus moet zijn, vervalt. Er waren namelijk erg veel brievenbussen die amper werden gebruikt, en toch dagelijks moesten worden geleegd. Daardoor komt de rendabele postbezorging onder druk te staan, schrijft Keijzer in antwoord op vragen van de VVD.

Voortaan worden brievenbussen in dunbevolkte gebieden bijvoorbeeld bij de supermarkt, een winkelcentrum of het station geplaatst, omdat mensen daar toch regelmatig langskomen.