Tesla onderuit na vertrek accountant

Dave Morton laat in de verklaring weten geen meningsverschil te hebben met het bedrijf, maar zich te hebben verkeken op het hoge tempo en de publieke druk bij Tesla. ,,Ik geloof erg in de missie en de vooruitzichten van Tesla."

Tesla is de laatste tijd bijna dagelijks in het nieuws, meestal niet met zaken die met de productie van auto's te maken hebben. Zo was topman Elon Musk afgelopen nacht nog in een podcast te zien en te beluisteren terwijl hij wiet rookte en whiskey dronk. Musk ligt extra onder een vergrootglas sinds zijn mislukte poging Tesla van de beurs te halen.