Beurs: ’Afwachten wat Trump uit hoge hoed tovert’

De onzekerheid in hoeverre Trump zijn recente dreigende taal om voor $200 miljard aan nieuwe importheffingen op Chinese producten ten uitvoer te gaan brengen, bracht een sombere stemming onder beleggers teweeg. Vrijdagavond liet de president weten zelfs een extra $267 miljard voor zijn belangrijke handelspartner in petto te hebben.

Volgens Stan Westerterp, vermogensbeheerder bij JNVB, is het iedere keer weer afwachten wat Trump uit zijn hoge hoed tovert. „Er is vaak geen touw aan zijn beleid vast te knopen, maar tot aan de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen in november verwacht ik nog meer vuurwerk van de Amerikaanse president.“

Neergang ING

ING deed ook een negatieve duit in het zakje met de melding halverwege vorige week een schikking voor honderden miljoen te hebben getroffen vanwege een chronisch gebrek aan toezicht op meldingen over het witwassen van geld. Westerterp snapt ondanks de grote commotie weinig van de afstraffing die het aandeel van de Nederlandse bank kreeg te verduren. Hij wijst er op dat het fundamenteel nog steeds goed gaat met ING en dat de bank niet heeft meegedaan aan het witwassen van geld, maar dat alleen de controle zeer te kort schoot.

Oog op centrale banken

Het Amerikaanse banenrapport van afgelopen vrijdag wakkerde de inflatievrees bij beleggers wat verder aan doordat het gemiddelde uurloon in augustus iets sterker steeg dan een maand eerder. Westerterp benadrukt dat het nu zo goed als zeker is dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente deze maand opnieuw gaat verhogen. Ook is de kans volgens hem toegenomen dat er in december nog een kwartje bijkomt.

In de komende week zullen beleggers vooral de toelichting van ECB-president nauwlettend in de gaten houden. Naar verwachting zullen de belangrijkste rentetarieven van de ECB ongewijzigd blijven. Westerterp gaat er van uit dat Draghi ondanks de risico’s vooral bij de opkomende markten zal vasthouden aan het voornemen om de monetaire stimulering eind december geheel stop te gaan zetten. In juni heeft de ECB al aangegeven om vanaf oktober het maandelijkse aankoopbedrag van obligaties te verlagen van €30 miljard naar €15 miljard en volgend jaar de monetaire stimulering op de obligatiemarkt te staken.

Verder brengt de Bank of England (BoE) in de nieuwe week het rentebesluit naar buiten. Na de rentestap bij de vorige vergadering in augustus zal de BoE zeer waarschijnlijk het kruit droog gaan houden gelet op de onzekerheid over de breit-onderhandelingen, stelt Westerterp.

De vermogensbeheerder bij JNVB meent dat het huidige stevige correctie geen aanzet zal zijn tot een veel grote neergang van de koersen. „De discrepantie in de waarderingen tussen Amerika en Europa is wel opvallend. Toch leggen de stevige winstgroei bij bedrijven, de goede gang van zaken op de Amerikaanse banenmarkt en de oplopende loongroei in de VS een stevig fundament onder de markt.“

