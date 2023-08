iPhone-app voor telefoon als pinapparaat komt naar Nederland

Met Tap to Pay is het mogelijk om via de smartphone betalingen met de pinpas of creditcard te ontvangen, wat vooral voor kleinere winkeliers handig kan zijn. Apple introduceerde die functie vorig jaar in de Verenigde Staten en breidde de beschikbaarheid uit naar een aantal andere landen. Betaalplatforms Adyen en SumUp zijn de eerste die de nieuwe functie in Nederland aanbieden. Later volgen ook bedrijven als Rabobank en Revolut.

Apple is niet het eerste bedrijf dat smartphones omvormt tot pinapparaten. Ook voor telefoons die draaien op het Google-besturingssysteem Android zijn vergelijkbare apps beschikbaar. Ook zijn er apps van banken waarmee smartphones als afrekenpunt werken in combinatie met andere apparaten, zoals bijvoorbeeld kaartlezers.

Betalingsdiensten zijn al langere tijd een groeimarkt in de ogen van Apple. Zo lanceerde het techbedrijf in 2019 een eigen creditcard in samenwerking met zakenbank Goldman Sachs. De inkomsten uit diensten, waaronder de betaaldienst Apple Pay, zijn de laatste tijd belangrijker geworden voor de groei van Apple.