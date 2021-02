’Na rouwproces om faillissement heb ik het nu weer naar mijn zin’

Door vroegtijdig het faillissement van haar hotel aan te vragen heeft Jantiene Berg schulden weten te voorkomen. Ⓒ EIGEN FOTO

Den Haag - Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen zitten, kunnen verlamd raken door de stress. Maar de kop in het zand steken is geen oplossing. „Kom in beweging”, raadt Jantiene Berg aan die in mei 2020 het faillissement van haar Rotterdamse hotel Stroom moest aanvragen. „Door erover te praten, kun je alles op een rijtje zetten.”