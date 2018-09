’Innovaties Nederland stranden’

Dat concludeert de AWTI, de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

Langduriger onderzoek naar vernieuwingen toont dat innovaties in Nederland „regelmatig klein of ongebruikt blijven omdat ze zich slecht verspreiden. Soms ook nadat er veel tijd en geld, ook publiek geld, in is gestoken”, aldus het AWTI in een advies aan staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken).

Verspreiding van innovaties is nodig, stelt het AWTI, de eigenaar van de eerste telefoon of smartphone had er weinig aan als die niet met anderen kon bellen. Nederland doet het goed met vernieuwingen, maar zou er meer in kunnen investeren om het tot producten te laten komen.