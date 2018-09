Verzekeraars zijn keihard tegen fraudeurs

Verzekeraars sporen steeds meer fraude op, bijvoorbeeld bij de autoschadeverzekering. Ⓒ ANP

Amsterdam - Na een inbraak een extra smartphone of twee claimen, of een bestaande schade aan de auto verzwijgen als je een autoverzekering afsluit? Verzekeraars spoorden vorig jaar voor een recordbedrag van €101 miljoen aan fraude op. Daarbij worden zij steeds strenger, merken advocaten die zich specialiseren in consumentenrecht.