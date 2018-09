Zelf in actie komen na storing Ziggo

Klanten die een aantal dagen geen gebruik hebben kunnen maken van alle televisiediensten, kunnen compensatie krijgen. Daarvoor moeten zij zich aanmelden bij ziggo.nl/vodstoring.

„Zaterdagavond 1 september was er een Video on Demand storing op de Ziggo Mediabox XL. Dat betekende geen programma’s terugkijken of opnemen én geen films of series bestellen. De storing is uiteindelijk verholpen in de nacht van 4 op 5 september. En eerlijk: dat hadden we natuurlijk véél eerder willen fiksen maar dat lukte gewoon niet”, schrijft Ziggo.

Het recht op compensatie is wettelijk geregeld: als telefonie, internet en tv langer dan 12 uur uit de lucht zijn door een fout van de aanbieder, zoals zo’n stroomstoring in een datacenter, kun je abonnementsgeld terugkrijgen.

Terugstorten

In de wet die compensatie regelt, is niet vastgelegd dat een aanbieder alle klanten automatisch een vergoeding moet terugstorten na een storing. Daarvoor moet in de meeste gevallen zelf contact worden opgenomen met de klantenservice, of online een formulier invullen.

Als de uitval tussen 12 en 24 uur duurt, krijg je een dag abonnementsgeld (de prijs per maand gedeeld door dertig) terug. Duurt de storing tussen de 24 en 48 uur, dan komt daar een dag bij, enzovoort. Wie prepaid belt, krijgt €0,50 per 24 uur dat de diensten uit de lucht waren. De aanbieder kan ook extra data of beltegoed aanbieden als compensatie.

Stroomstoring

Bij uitval van gas of stroom moet de aanbieder wel zelf in actie komen. Als de verstoring langer duurt dan vier uur, heeft elke klant recht op ten minste €35. Voor elke vier uur die erbij komt, wordt dit €20 meer.

De netbeheerder moet dit bedrag binnen zes maanden na de uitval aan klanten uitbetalen, of je daar nu zelf over aan de bel trekt of niet.