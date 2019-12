Acties FNV bij technische groothandels

De gesprekken over een cao lopen al sinds april. De werkgevers willen niet verder gaan dan 9 procent loonsverhoging in 4 jaar. Volgens FNV is dat niet voldoende om de inflatie te corrigeren.

Daarnaast willen de werkgevers langere werkdagen en de zaterdag toevoegen aan de werkweek. Op zich is FNV daar niet op tegen, maar de werkgevers willen geen extra vergoeding geven voor werken in de avonden of weekends. Voor huidige werknemers die al wel toeslagen krijgen, willen de werkgevers daar in drie jaar van af.

Wat voor acties FNV gaat voeren, is nog niet bekend. De cao voor de technische groothandels geldt voor circa 40.000 werknemers.