Ceo Cees ’t Hart vertrekt bij Carlsberg

’t Hart wordt dit jaar 65 en ziet dit als een mooi moment om afscheid te nemen. Inmiddels is een zoektocht naar een opvolger in gang gezet. De bierbaas is ook nog president-commissaris bij KLM.

Omzetgroei

De Nederlander slaagde er tijdens zijn bewind in de winst te laten groeien na een periode van stagnatie. Dit was vooral te danken aan kostenreducties. De omzetgroei bleef beperkt.

’t Hart kreeg vorig jaar te maken met zijn grootste uitdaging bij Carlsberg toen hij de activiteiten in Rusland te koop aanbood, nadat verdere aanwezigheid in dat land omstreden was geworden door de oorlog in Oekraïne. Het afstoten van de Russische activiteiten is ook de reden dat hij nu niet meteen vertrekt, maar pas later dit jaar.

„Door nog een half jaar aan boord te blijven, kunnen ik en het team onze uitdagende plannen voor 2023 blijven waarmaken en de verkoop van het Russische bedrijf voor de zomer realiseren”, zegt hij er zelf over.

Carlsberg is de grootste buitenlandse brouwer in Rusland en heeft er 8400 mensen in dienst. De Russische activiteiten werden jarenlang ook gezien als een belangrijke groeimotor voor het bedrijf. Rusland was voorheen zelfs goed voor bijna een derde van de winst, maar de markt had ten tijde van de Russische inval van Oekraïne al aan betekenis verloren voor Carlsberg. Dat kwam omdat de verkopen in het land eerder al tegenvielen.

De beurskoers verliest op het aangekondigde vertrek 2%. In de afgelopen twaalf maanden won Carlsberg ruim 20%.