In het Vizier Wie is de mysterieuze bakker die de beurstaarten bakt?

Door Edwin van der Schoot

De beursgang van een bedrijf is voor financieel journalisten een schitterend onderwerp. Zeker als het bedrijf wat voorstelt, bekend is bij het grote publiek, er een succesvolle of ambitieuze ondernemer achter schuilgaat en er hebberige investeerders betrokken zijn die graag willen cashen. Dat het een proces is waarin van alles fout kan gaan, zagen we woensdag, toen Coolblue-oprichter Pieter Zwart met grote tegenzin de miljarden-beursgang van zijn webwinkel introk.