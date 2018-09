Consumentenbond stapt in massaschadeclaims

Directeur Bart Combée van de Consumentenbond: „Een connected waterkoker is niets voor mij.” Ⓒ LIGTENBERG, SERGE

Van een vereniging die telt of er wel honderd lucifers in een doosje zitten is de Consumentenbond, uit 1953, een instituut geworden dat een breed palet aan diensten biedt. Daar komt nu ook het collectief aanspannen van schadeclaims bij. Maar een bond zonder testen, dat ziet directeur Bart Combée niet gebeuren. En na verloop van tijd opheffen, ooit de bedoeling, evenmin.