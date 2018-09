EU-wetgeving cryptogeld nodig

Ook maken de EU-ministers van Financiën zich zorgen over misbruik van het systeem, zoals fraude en witwassen.

Dat bleek vrijdag na afloop van een informele bijeenkomst van EU-ministers in Wenen, waar het fenomeen met deskundigen werd besproken.

Volgens de Oostenrijkse voorzitter, Hartwig Löger, is Europese wetgeving nodig. Een aantal lidstaten is zelf al bezig met regelgeving waardoor een lappendeken van verschillende regels in de EU dreigt. Oostenrijk is tot 1 januari voor een half jaar voorzitter van de EU.

EU-commissaris Valdis Dombrovskis (financiële stabiliteit) ziet liever mondiale regulering van het fenomeen, maar bij gebrek daaraan moet Europa actie ondernemen, vindt hij.