’Kabinet verslechtert vestigingsklimaat’

Dat stelt AmCham, de Amerikaanse Kamer van Koophandel, in een reactie op de kabinetsplannen. „AmCham betreurt dat ten gunste van een beperkt aantal Nederlandse multinationals de lasten voor andere bedrijven worden verzwaard.”

Aanvankelijk oordeelt AmCham nog mild over de afschaffing van de dividendbelasting. Amerikaanse bedrijven profiteren daar niet van omdat aandeelhouders in de VS deze belasting kunnen verrekenen. Maar nu de hogere lasten van deze maatregel moet worden opgebracht door andere bedrijven, slaat bij AmCham het sentiment om.

Negatieve beeldvorming

„Onze Amerikaanse achterban is praktisch zonder uitzondering tegen het voorstel”, aldus Wouter Paardekooper, voorzitter van AmCham. De vennootschapsbelasting gaat minder omlaag dan aanvankelijk de bedoeling was. Ook zit het Paardekooper dwars dat het fiscaal regime voor expats wordt versoberd.

„Het middel is in de huidige voorstellen erger dan de kwaal. Het kabinet lijkt het vestigingsklimaat voor de Amerikaanse bedrijven - toch goed voor 450.000 directe en indirecte banen - niet meer hoog op de agenda te hebben staan”, zegt Paardekooper.

„AmCham constateert dat de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting leidt tot algehele negatieve beeldvorming rond multinationals.”