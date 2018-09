’Trump gaat handelsoorlog winnen’

Donald Trump gaat er met een gestrekt been in en dat kan volgens Yardeni goed uitpakken. Ⓒ AFP

Hoewel Donald Trump zich de woede van velen op de hals haalt, pakt zijn beleid goed uit voor de Amerikaanse economie. De handelsoorlog met China gaat hij uiteindelijk ook winnen. Dit is de mening van de vooraanstaande beleggingsexpert Ed Yardeni, die nog altijd positief gestemd is over aandelen.