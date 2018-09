’Ziggo is populair’

Maar liefst drie artikelen over Ziggo belandden in de top 10 van populairste verhalen. De storing begon vorige week zaterdag en aanvankelijk verwachtte de aanbieder van televisie en internet deze maandagavond opgelost te hebben. Dinsdagochtend werd echter duidelijk dat veel klanten nog steeds niet gebruik konden maken van alle televisiediensten.

Woensdagochtend was het probleem eindelijk voorbij. Aan het einde van de week werd duidelijk dat klanten compensatie kunnen krijgen, maar hiervoor wel zelf in actie moeten komen.

Afgelopen week bleek ook dat V&D nog altijd populair is. Afgaande op het aantal pageviews kan de terugkeer van V&D als online warenhuis een succes worden.

Opmerkelijk is dat het artikel over de sterke stijging van de consumentenprijzen massaal gelezen werd. Gewoonlijk zijn vooral economen geïnteresseerd in verhalen over de inflatie. Waarschijnlijk leeft bij velen het idee dat ze er opnieuw niet in koopkracht op vooruit gaan.

’s Avonds nog even zakelijke mails bekijken. Het lijkt geen kwaad te kunnen, maar onderzoek wijst uit dat het wel degelijk voor spanningen in het gezin kan zorgen. Nu maar hopen dat het artikel hierover niet voor stress bij lezers zorgt of ze buiten werktijd af en toe een blik op hun zakelijke mails moeten blijven werpen.