'Beleggersvertrouwen herstelt van dip'

De barometer klom van 3 in juli naar 4,2 in september. De bandbreedte loopt daarbij van min tien tot plus tien. Boskalis en ASR zijn momenteel de favoriete aandelen onder beleggers, terwijl Air France-KLM de lijst met bij voorkeur te verkopen aandelen aanvoert. De techsector is weer terug op de eerste plaats van meest populaire sectoren om in te beleggen, met de pharma-sector stabiel op twee.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik