Creditcard voor mensen met laag inkomen of schulden

Om deze groep toch te laten profiteren van de voordelen van een creditcard, komt betaalkaartenuitgever ICS dinsdag met de Go Card. Vrijwel iedereen van boven de 18 jaar kan met deze creditcard betalingen doen, maar er moet wel eerst geld op de kaart worden gestort. Het is niet mogelijk om krediet met de kaart op te nemen of er achteraf betalingen mee te doen.

Aankoopbescherming

Volgens Maurice Koot, algemeen directeur van ICS, biedt de creditcard ook het voordeel van aankoopbescherming bij online aankopen. „Wat veel Nederlanders niet weten, is dat zij bij de meeste online betalingen niet verzekerd zijn voor verlies, diefstal en beschadiging. Als je eenmaal betaald hebt, ben je in zulke gevallen je geld kwijt. Dit is bij een aankoop met een creditcard niet het geval dankzij de aankoopbescherming”, aldus Koot. De ICS Go Card kost €65 voor drie jaar.

ABN Amro-dochter ICS verzorgt in Nederland de uitgifte en administratie van de creditcards van Mastercard en Visa. In de Benelux maken circa drie miljoen mensen gebruik van een door ICS uitgegeven creditcard.