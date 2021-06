Celstraf belastingadviseur voor sjoemelen met fictieve dieetkosten

Belastingadviseur geeft verzonnen dieetkosten in aangiften op. Ⓒ Beeld: 123RF

Amsterdam - Het begon de belastingrechercheurs van de FIOD toch op te vallen; de hoge dieetkosten die een belastingadviseur steeds opvoerde bij de aangiften voor zijn klanten. De argwaan was terecht, de duizenden euro’s die hij aan zorgkosten van de belastingen aftrok, bleken uit de duim gezogen. De taakstraf die de rechtbank hem eerder oplegde is in hoger beroep verzwaard met een celstraf van drie maanden.