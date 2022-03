Beursblog: onzekerheid Oekraïne brengt AEX flinke schade toe; nieuwe tik ING

Gat Ramon, oprichter en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Cabka, en zijn vrouw Heike, luidden vanmorgen de gong naar aanleiding van de notering van de verwerker van plastic afval in kunststof pallets en containers. De beursnotering volgt op de fusie met Dutch Star Companies two, de SPAC die in november 2020 naar de beurs ging. Ⓒ Euronext AEX 713.46 -2.23 %

De AEX zakt dinsdag fors weg in reactie op de toegenomen zorgen over een verdere escalatie van de strijd in Oekraïne met het oprukken van Russische troepen. ING krijgt een nieuwe verkoopgolf te verduren. Ook verzekeraars zitten in de hoek waar klappen vallen