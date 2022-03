Beursblog: Wall Street zakt verder weg; nieuwe verkoopgolf ING zit AEX dwars

Gat Ramon, oprichter en vicevoorzitter van de raad van commissarissen van Cabka, en zijn vrouw Heike, luidden vanmorgen de gong naar aanleiding van de notering van de verwerker van plastic afval in kunststof pallets en containers. De beursnotering volgt op de fusie met Dutch Star Companies two, de SPAC die in november 2020 naar de beurs ging.

