Zo duur is het nu om in een van de steden te huren

In Amsterdam, na Parijs en Londen de duurste onderzochte stad, gingen de prijzen in het afgelopen jaar opvallend hard omhoog. Appartementen werden 10,8% duurder, studio’s 9,2% en kamers 7,7%. Voor een appartement moet gemiddeld €1818 per maand worden betaald, voor een studio €1289 en voor een kamer €700.

Huurprijzen

Utrecht is daarna de duurste stad, met €1470 voor een appartement, €1231 voor een studio en €684 voor een kamer. In Den Haag moet respectievelijk €1318, €953 en €620 worden betaald, in Rotterdam €1419, €902 en €599.

Huren werd in bijna elke onderzochte Europese stad alleen maar duurder. Alleen in Helsinki (5,9%) en Brussel (1,1%) werd het in het afgelopen jaar iets goedkoper om een kamer te huren.