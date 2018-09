'Handelsoorlog zet streep door beursgang Volvo'

Peking - De beursgang van de Zweedse automaker Volvo is voorlopig in de ijskast gezet. Dat meldt zakenkrant Financial Times maandag. Er zijn zorgen over de waardering van de autobouwer in het licht van de wereldwijde handelsoorlog. Eerder zou het Chinese moederbedrijf Geely een deel van de onderneming nog voor het einde van het jaar naar de beurs in Stockholm brengen.