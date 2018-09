Chipbedrijf NXP beloont investeerders

Het in New York genoteerde concern zag onlangs een overname voor 44 miljard dollar door de Amerikaanse branchegenoot Qualcomm spaaklopen op bezwaren van Chinese toezichthouders. NXP kreeg als compensatie voor het afketsen van de overname 2 miljard dollar van Qualcomm. Een deel daarvan is volgens Clemmer bestemd voor de aandeelhouders.

Clemmer zegt verder in het interview geen radicale koerswijzigingen in petto te hebben voor het bedrijf. NXP is een van de belangrijkste spelers wereldwijd op de markt voor chips voor in auto's, een markt die in tegenstelling tot bijvoorbeeld chips voor smartphones nog lang niet volledig tot wasdom is gekomen.

Groeistrategie

Eerder op de dag meldde NXP de komst van een nieuwe president. Met onmiddellijke ingang neemt Kurt Sievers die functie op zich. Daarbij zal hij toezien op alle bedrijfsonderdelen van NXP. Sievers was eerder executive vicepresident en algemeen manager van de automotive-activiteiten van NXP. De Duitser kwam in 1995 bij NXP werken.

NXP maakte ook andere wijzigingen in het hogere management bekend. Volgens een verklaring zorgen die aanpassingen in die top voor scherpere focus op de uitvoering van de groeistrategie van het bedrijf.

Verder werd gemeld dat directeur voor NXP Nederland en 'executive vice president' Guido Dierick stopt als lid van het managementteam. Hij blijft wel aan als landenmanager voor Nederland.