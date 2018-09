Uitstoot broeikasgassen lager dan 1990

Ⓒ ANP

De totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland was vorig jaar een achtste lager dan in 1990. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 1990 is het ijkjaar waarop alle reducties van broeikasgassen zijn gebaseerd, ook ten aanzien van het Parijs-klimaatakkoord.