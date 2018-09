'Afwachtend begin voor Damrak'

Op het handelsvlak werd bekendgemaakt dat het handelsoverschot van China met de Verenigde Staten in augustus is gestegen een recordniveau. Het hoge handelsoverschot van China met de VS is een doorn in het oog van de Amerikaanse president Donald Trump. Die dreigde vrijdag nog met nieuwe heffingen op 267 miljard dollar aan Chinese goederen, bovenop de eerder aangekondigde importtarieven op 200 miljard dollar aan producten van Chinese makelij.

Op het Damrak staat Heijmans in de schijnwerpers. Het bouwbedrijf is geselecteerd als voorkeurskandidaat voor een opdracht van luchthaven Schiphol. De initiële looptijd van het contract is drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging. De verwachte jaaromzet bedraagt 47 miljoen euro.

Huisbankier

Ook staat Air France-KLM in het nieuws. Ben Smith, de nieuwe baas van de luchtvaartcombinatie, krijgt bij een eventueel gedwongen vertrek een slordige 4,5 miljoen euro mee. Dat meldde het bedrijf op de website na berichten over een zo mogelijk nog hogere vertrekvergoeding van 8,5 miljoen euro. Daarnaast bleek dat KLM in augustus meer passagiers heeft vervoerd.

ING dreigt volgens het Financieele Dagblad (FD) zijn rol als huisbankier van de gemeente Amsterdam te verliezen. De recente commotie rond de bank is voor de verantwoordelijk wethouder, Udo Kock (D66), aanleiding om de aanbesteding van de functie te vervroegen naar dit jaar. ING schikte recent voor honderden miljoenen een witwaszaak met het Openbaar Ministerie (OM).

Volvo

Op het gebied van beursintroducties meldde Financial Times dat de beursgang van de Zweedse automaker Volvo voorlopig in de ijskast is gezet. Er zijn zorgen over de waardering van de autobouwer in het licht van de wereldwijde handelsoorlog. Eerder zou het Chinese moederbedrijf Geely een deel van de onderneming nog voor het einde van het jaar naar de beurs in Stockholm brengen.

De Europese beurzen sloten vrijdag gemengd. De AEX-index zakte 0,2 procent tot 538,51 punten en de MidKap daalde 0,5 procent tot 769,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,2 procent. Londen verloor 0,6 procent. Wall Street ging licht lager het weekeinde in.

De euro was 1,1548 dollar waard, tegen 1,1580 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 68,15 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs, tot 77,31 dollar.