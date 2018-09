RELX op papier nu volledig Brits

Het concern kondigde eerder al aan de structuur van de houdstermaatschappij te wijzigen, waarbij de aandelen van het Nederlandse RELX NV worden omgezet in Britse aandelen RELX PLC. De beursnoteringen in Amsterdam, Londen en New York blijven behouden.

De wijziging heeft geen impact op kantoren, activiteiten of personeel. Het hoofdkantoor van RELX was al gevestigd in Londen. De wetenschappelijke tak van RELX blijft ook na de structuurwijziging in Amsterdam gevestigd. Een woordvoerder benadrukte eerder al dat belastingwetgeving, die in doorsnee in het Verenigd Koninkrijk iets soepeler is, geen rol heeft gespeeld in de beslissing waarover al jaren op de achtergrond discussie wordt gevoerd. RELX blijft volgens hem ook gewoon in Nederland belasting betalen.

Door het toevoegen van ruim 930 miljoen nieuwe aandelen RELX PLC, het aandelenkapitaal omvat momenteel iets meer dan 2 miljard effecten. RELX zelf houdt bijna 80 miljoen stukken in kas, een belang van 3,9 procent. De stemrechten bij die effecten zijn niet uitvoerbaar.