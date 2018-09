Nieuw-Zeelandse vragen over Gemalto-deal

Er spelen zorgen dat het fusiebedrijf de prijzen kan verhogen en producten van lagere kwaliteit kan leveren door het wegvallen van de bestaande concurrentie tussen Gemalto en Thales. Er is nog geen definitief besluit genomen door de toezichthouders in Nieuw-Zeeland over de deal.

Thales lanceerde zijn bod op de digitaal beveiliger, van 51 euro per aandeel inclusief dividend, eind maart officieel. Het bedrijf betaalt in totaal circa 4,6 miljard euro voor Gemalto. Beide bedrijven hebben gezegd vertrouwen te hebben dat de overname voor het einde van het jaar kan worden afgerond.