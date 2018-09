’Dow en Tata willen fabriek in IJmuiden’

De fabriek zou een investering vergen van 1 miljard euro. Volgens Tata en Dow Benelux kan de fabriek de CO2-uitstoot tot aan 2030 met vier tot vijf miljoen ton per jaar verminderen. Dat schrijft het FD.

De fabriek, die gebouwd gaat worden tussen 2025 en 2027, gaat rookgassen van Tata hoogovens in IJmuiden omzetten in een grondstof waarvan Dow in Terneuzen plastics gaat maken. Er komen eerst twee testinstallaties bij staalproducent ArcelorMittal in Gent. Binnen een jaar worden de installaties verplaatst naar IJmuiden, om ook bij Tata Steel het proces te testen.