Beurs: Unilever geeft Damrak een zetje

De AEX-index eindigde maandag 0,2% hoger op 539,8 punten. De Midkap noteerde 0,2% hoger op 770,5 punten.

De koersenborden in Parijs (+0,2%) en Frankfurt (+0,3%) kleurden ook groen. De Londense beurs bleef op zijn plaats.

De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 0,3% hoger.

Op Wall Street koerste de Dow Jonesindex maandag 0,1% hoger ten tijde van het Europese slot.

De beurshandel staat deze week in het teken van het handelsbeleid van president Trump en de rentevergadering van de Europese Centrale Bank op donderdag. Op het handelsvlak werd bekendgemaakt dat het handelsoverschot van China met de VS in augustus is gestegen tot recordniveau. Dit is een doorn in het oog van president Trump.

„We zien wat groen na de klappen van vorige week, maar niet overal”, constateerde Hans de Jonge van Bank Degroof Petercam over de handel vandaag. „Ik heb het idee dat de meeste beleggers even op hun handen zitten om te kijken of de correctie doorzet.”

De Jonge ziet de recente koersdalingen vooralsnog als niet meer dan een correctie. „Vergeet niet dat we mooie jaren hebben gehad. Misschien wordt het nu weer eens een slecht jaar.” Van de ECB verwacht hij geen opzienbarende nieuwe inzichten.

Op het Damrak was biotechbedrijf Galapagos de grootste winnaar in de AEX met een plus van 2%.

KPN kreeg er 1,5% bij.

Beurszwaargewicht Unilever stutte de AEX-index met een winst van 1%.

Chipmachinefabrikant ASML pluste 0,8%. Vermogensbeheerder Kepler Cheuvreux verhoogde haar koersdoel voor het aandeel ASML van €160 naar €210 bij een ongewijzigd koopadvies.

Financiële waarden zoals Aegon (+0,4) en ABN Amro (+0,9%) zaten eveneens in de lift, in de aanloop naar het ECB-besluit.

ING sloot 0,5% hoger. Het bankconcern dreigt volgens het Financieele Dagblad zijn rol als huisbankier van de gemeente Amsterdam te verliezen na de megaschikking in de witwasaffaire.

Digitaal beveiliger Gemalto ontving van de autoriteiten in Nieuw-Zeeland extra vragen over de overname door Thales. Niettemin hopen beide ondernemingen de circa €4,6 miljard kostende overname voor eind dit jaar af te ronden. De koers sloot vrijwel onveranderd.

Het Franse kabelbedrijf Altice, een speelbal van speculanten, vervolgde zijn dalende lijn. Het stond onderaan in de AEX-index met 5,9% verlies.

In de Midkap leidde Wessanen met een winst van 4%. Het natuurvoedingsbedrijf Wessanen neemt Abbot Kinney's over, dat zich bezighoudt met yoghurt en ijs op plantaardige basis. Er werden geen financiële details over de overname gemeld.

Bodemonderzoeker Fugro steeg 3,4%.

Air France-KLM steeg 0,4%. Ben Smith, de nieuwe baas van het luchtvaartconcern, krijgt bij een eventueel gedwongen vertrek een slordige €4,5 miljoen mee. Daarnaast bleek dat KLM in augustus meer passagiers heeft vervoerd.

Flitshandelaar Flowtraders was de grootste daler in de Midkap met een verlies van 2,5%.

Bij de smallcapfondsen stond Heijmans (+1,7%) in de schijnwerpers. Het bouwbedrijf is geselecteerd als voorkeurskandidaat voor een opdracht van luchthaven Schiphol. De initiële looptijd van het contract is drie jaar, met een optie tot tweemaal drie jaar verlenging. De verwachte jaaromzet bedraagt €47 miljoen.

Kiadis Pharma mocht liefst 16,5% bijschrijven. Het biotechnologiebedrijf zat vorige week ook al fors in de lift na een optimistisch rapport van effectenhuis KBC Securities.

Effectendienstverlener Kas Bank (-4%) bleef onder vuur na de eerder afstraffing wegens tegenvallende resultaten en prognoses.