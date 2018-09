Nieuwe topman Unibail Nederland

De nieuwe directeur Bart van Twillert startte twaalf jaar geleden bij Rodamco, dat later werd overgenomen door het Franse Unibail. Sinds de megaovername van het Australische Westfield eerder dit jaar, bezit het concern wereldwijd bijna €64 miljard aan winkels, kantoren en congrescentra.

Van Twillert was eerder directeur in Scandinavië, waar hij verantwoordelijk was voor de nieuwe Mall of Scandinavia in Stockholm. Dit hypermoderne winkelcentrum staat model voor de nieuwe Mall of the Netherlands op de grens van Den Haag. De bouw moet begin 2020 afgerond zijn.

Schets van de nieuwe Mall of The Netherlands Ⓒ FOTO URW

Unibail heeft in Nederland ook nog de winkelcentra Stadshart Amstelveen, Stadshart Zoetermeer en Citymall Almere. De laatste twee, misschien zelfs alle drie, komen mogelijk voor verkoop in aanmerking, aangezien zij niet passen in de strategie van het concern. Om het internetspook voor te blijven, wil Unibail zich concentreren op grote winkelcentra met veel vlaggenschipwinkels, restaurants en vermaak in of nabij toonaangevende wereldsteden.

Bart van Twillert volgt Otto Ambagtsheer op. Ambagtsheer stond bijna vier jaar aan het roer bij de Nederlandse tak van Unibail. Hij verlaat Unibail voor een andere carrière.