Amsterdam heroverweegt ING als huisbankier

Het is voor het eerst dat de hoofdstad met een aanbesteding komt voor zijn bankzaken. Dit is sinds 2016 verplicht. De commotie rondom de bank is overigens voor Kock geen reden om op voorhand al te zeggen niet verder te willen met ING. ,,De gemeente heeft miljoenen transacties per jaar. Niet elke bank kan dit aan.''

In de aanbesteding wordt de naleving van wetten en regels (compliance) een belangrijk onderdeel. ,,De wethouder wil hiermee een signaal afgeven aan ING en aan de Amsterdammers dat dit niet kan'', zei de woordvoerster naar aanleiding van de witwaszaak.

Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen.