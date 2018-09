Column: Corporate America viert feest

Amerikaanse bedrijven hadden vorig jaar zo’n 2.600 miljard dollar op buitenlandse rekeningen staan. Een groot deel daarvan wordt dit jaar ‘naar huis’ gehaald.

Teruggegeven aan aandeelhouders

De meeste Amerikaanse bedrijven hebben echter geen idee wat ze moeten met al dat geld. Daarom wordt het (groten)deels teruggegeven aan de aandeelhouders. Dit is aantrekkelijk want na de inkoop blijven er minder aandelen over waarover de winst moet worden verdeeld. De inkoop van eigen aandelen leidde afgelopen kwartaal tot een record. Er werd maar liefst voor 436,6 miljard dollar (gelijk aan zo’n 80% van de totale Nederlandse staatsschuld!) aan eigen aandelen ingekocht.

Volgens zakenbank Goldman Sachs staat voor dit jaar de teller inmiddels al op 750 miljard dollar en zal de 1000 miljard dollar aan ingekocht aandelenkapitaal overschreden worden. Dit zou 46 procent meer zijn dan vorig jaar.

Vooral techbedrijven

Vooral technologiewaarden zitten op veel cash. Zo zal bijvoorbeeld Apple voor 100 miljard dollar aan aandelen inkopen, Facebook koopt voor 9 miljard dollar in, NXP voor 5 miljard dollar. Amerikaanse banken hebben eveneens aangekondigd op grote schaal eigen aandelen te gaan inkopen. Nu ze geslaagd zijn voor de meest recente stresstest hebben ze hiervoor goedkeuring gekregen van de Fed. Wells Fargo, JP Morgan, Bank of America en Citigroup zullen elk voor ongeveer 20 miljard dollar aan eigen aandelen gaan inkopen.

Volgens Goldman-analist David Kostin zijn de inkoopprogramma’s de grootste aanjager van de vraag naar aandelen. Andere beleggers, zowel institutioneel als particulier, verkopen momenteel juist aandelen. Dit merkten we de laatste weken van juli vooral bij aandelen die genoteerd staan aan de NASDAQ. Deze index daalde toen verhoudingsgewijs fors. Dit had te maken met het feit dat bedrijven in een gesloten periode zaten in verband met de presentatie van de halfjaarcijfers. Zij mochten toen dus geen eigen aandelen inkopen. Nu deze periode achter de rug is zien we de NASDAQ weer aantrekken.

Voorkeur

Amerikaanse bedrijven en beleggers hebben een voorkeur voor inkoop van eigen aandelen boven het verhogen van het dividend. Dit heeft te maken met het feit dat dit fiscaal voordeliger is. Bovendien is het voor bedrijven lastig om het dividend na een verhoging weer te verlagen. Dat heeft vaak een forse koersreactie tot gevolg. Wanneer echter een inkoop van eigen aandelen wordt opgeschort of uitgesteld, is de koersreactie meestal minder negatief.

Bij Europese beleggers is het inkopen van eigen aandelen minder populair. Hoewel, ook binnen onze eigen AEX-index zijn er bedrijven die de aandeelhouders verwennen. Zo breidde Unilever het inkoopprogramma uit van 5 naar 11 miljard euro en onlangs gaf Royal Dutch Shell aan een begin te maken met het al eerder aangekondigde inkoopprogramma van 25 miljard dollar.

Wenselijk?

Voorheen werden er vooral aandelen ingekocht als het management van een onderneming van mening was dat haar eigen aandelen ondergewaardeerd werden. Een inkoop van aandelen is dan aantrekkelijk omdat het de financiële ratio’s verbetert. Momenteel is er van een onderwaardering over het algemeen geen sprake. Het is gewoon een gebrek aan creativiteit bij en van het management. Bedrijfseconomisch gezien zou investeren in onderzoek, automatisering en andere mogelijkheden die de productiviteit verhogen, beter zijn.

Een feestje op z’n tijd is leuk, maar onder de huidige omstandigheden zou ik liever zien dat bedrijven overgaan tot het uitkeren van (meer) dividend. Beleggers kunnen dan zelf weer kiezen op welke wijze ze de ontvangen gelden aan het werk zetten. Niet voor niets luidt het spreekwoord ‘luiheid verarmt, arbeid verwarmt’.

Martine Hafkamp is algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer.