'Arcelor wil ook schuld Essar overnemen'

ArcelorMittal deed eerder al diverse toezeggingen aan de commissie van schuldeisers achter het failliete Essar. Het bedrijf zegt in een verklaring met een ,,duidelijke verhoging" van het bod te zijn gekomen. ArcelorMittal is in een overnameslag verwikkeld rond Essar Steel met een consortium van Numetal en het Russische VTB Capital.

Een eerder bod van ArcelorMittal samen met Nippon Steel werd nog verworpen omdat het niet geschikt zou zijn. Daarom is later een nieuw bod gedaan. Het is de staalbedrijven er alles aan gelegen hun aanwezigheid in groeimarkt India te vergroten.