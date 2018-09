Wessanen koopt Abbot Kinney's

Abbot Kinney's werd in 2014 opgericht. Het in Amsterdam gevestigde bedrijf gebruikt kokosmelk, amandelen en mango's voor zijn biologische producten. De onderneming is bezig een sterke positie op te bouwen in belangrijke Europese markten. Wessanen-topman Christophe Barnouin stelt in een toelichting dat plantaardig gebaseerd voedsel een zeer belangrijk onderdeel uitmaakt van de strategie en dat de overname van Abbot Kinney's een verdere stap is in het versnellen van de groei.

