'Investeerder EQT bekijkt beursgang'

EQT is de grootste investeringsmaatschappij uit Scandinavië. Volgens de ingewijden is het onderzoek naar de strategische opties nog in een vroege fase en zal er geen formeel besluit komen voor de tweede helft van 2019. EQT werd in 1994 opgericht en heeft sindsdien circa 50 miljard euro opgehaald om via 27 fondsen investeringen te doen. De maatschappij heeft wereldwijd een reeks bezittingen, onder meer op het gebied van vastgoed, diensten, industrie en zorg.

Een beursnotering van een grote Europese investeringsmaatschappij is vrij zeldzaam. Grote Europese branchegenoten met een notering zijn bijvoorbeeld het Britse 3i group, het Franse Eurazeo en het Zwitserse Partners Group.