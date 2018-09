'Wall Street staat voor hogere opening'

De Amerikaanse president Donald Trump dreigde voor het weekend met meer importtarieven. Hij sneerde dit weekend op zijn Twitteraccount in de richting van techreus Apple die aangaf niet blij te zijn met nog meer importheffingen. ,,Dan ga je maar in de VS produceren", beet Trump Apple toe.

Verder is er ook aandacht voor de Chinese webwinkel Alibaba, die in New York genoteerd is . Topman Jack Ma, die een fortuin vergaarde met de onderneming, kondigde aan het bedrijf volgend jaar te zullen verlaten. Daniel Zhang volgt hem dan op als toezichthoudend voorzitter. Ma blijft tot 2020 lid van de raad van bestuur. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen.

Tesla

Ook automaker Tesla staat weer eens in de belangstelling. Topman Elon Musk kondigde de nodige wijzigingen aan in het bestuur van de onderneming. Die stap volgde op het bericht dat het hoofd accounting van Tesla, Dave Morton, al na een maand opstapt bij de maker van elektrische auto's. Verder liet ook het hoofd personeelszaken, die eerder al met verlof ging, weten niet meer terug te keren.

CBS maakte bekend dat Leslie Moonves per direct uit zijn functie als topman van het televisienetwerk is ontheven. Zijn vertrek volgt op nieuwe onthullingen van het tijdschrift The New Yorker over seksueel wangedrag. Techbedrijf Snap, bekend van de app Snapchat, ziet zijn op zijn beurt hoofd strategie Imran Kahn vertrekken.

Dow Jones

Overnamenieuws zorgt mogelijk ook voor richting. Verhuurder van onder meer machines en gereedschappen United Rentals maakte bekend circa 2,1 miljard dollar te betalen voor branchegenoot Blueline Rental. De deal moet nog voor het einde van het jaar zijn afgerond.

De aandelenbeurzen in New York gingen vrijdag met verliezen de handel uit. De leidende Dow-Jonesindex sloot vrijdag met een verlies van 0,3 procent op 25.916,54 punten. De brede S&P 500 verloor 0,2 procent tot 2871,68 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,3 procent in tot 7902,54 punten.