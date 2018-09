Mede-oprichter supermarktketen Marqt vertrekt

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM (ANP) - Meike Beeren vertrekt bij supermarktketen Marqt. De mede-oprichter van de supermarktketen gaat bij headhuntersbureau The Executive Network (TEN) aan de slag. Volgens een woordvoerder van Marqt is Beeren toe aan een nieuwe stap in haar carrière.