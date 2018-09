Rechter trapt af in miljardenclaim aandeelhouders VW

Wat was ’dieselgate’ ook alweer?

In september 2015 bleek dat de diesels van Volkswagen veel vervuilender waren dan de fabrikant aangaf. Volkswagen had de verbrandingstesten gemanipuleerd met zogeheten sjoemelsoftware.

Waar draait deze zaak om?

Nadat het dieselschandaal naar buiten kwam, verloren aandeelhouders in twee dagen €9 miljard, ofwel 40% van de totale beurswaarde van Volkswagen. Die €9 miljard willen zij claimen bij Volkswagen. Deze rechtszaak is een eerste aanzet naar een schadeclaim, waarbij de rechtbank een serie vragen van een kleinere groep beleggers moet beantwoorden die eigenlijk neerkomt op één vraag: heeft Volkswagen de financiële markten tijdig geïnformeerd? Er worden nog geen individuele claims behandeld. De uitspraak die pas in 2019 wordt verwacht, geldt overigens wel voor alle beleggers.

Wanneer kunnen gedupeerde Volkswagenrijders een vergoeding tegemoet zien?

Dat is nog erg onzeker. Overal zijn claimstichtingen en -clubs bezig om de schade te verhalen. Ook in Nederland, waar 180.000 sjoemeldiesels rondrijden, lopen er meerdere zaken. Zo heeft onder andere Volkswagen Car Claim de Duitse autobouwer gedagvaard namens Nederlandse en andere Europese bezitters van de sjoemeldiesel en ontbinding van het koopcontract geëist. Zo ver zal het echter niet komen, want dat zou Volkswagen alleen in Nederland al €4,2 miljard kosten. Wel moet de dagvaarding een opstap zijn naar een schikking tussen gedupeerden en Volkswagen

Heeft de sjoemelaffaire Volkswagen hard geraakt?

Commercieel heeft Volkswagen nauwelijks last gehad van de affaire. Sinds 2015 is het marktaandeel van VW-merken (Audi, Seat, Skoda en Volkswagen) rond de 21% stabiel gebleven. Wel is het imago van dieselauto’s in zijn algemeenheid aan diggelen en worden ze nauwelijks verkocht. In Nederland is dat zelfs gedaald van 29% van de verkochte wagens in 2015 naar 17% afgelopen jaar. Volkswagen was dan ook niet het enige merk, waarvan de verbruiks- en uitstootcijfers niet klopten. Die verkoopdaling komt ook omdat automobilisten wereldwijd kiezen voor schonere wagens.

Hoeveel heeft het dieselschandaal Volkswagen gekost?

Aan schadeclaims heeft de Duits autobouwer inmiddels al zo’n €27 miljard uitgegeven. De verwachting is dat daar tussen de €3 miljard en €4 miljard bijkomt voor de aandeelhouders. Als die €30 miljard plaatst tegenover de bijna €100 miljard aan investeringen die Volkswagen komende jaren doet in elektrische auto’s, dan is de schade voor de autoproducent uit Wolfsburg te overzien.