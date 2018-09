Amsterdam - In de gemeenten Laren, Blaricum, Bloemendaal en Wassenaar is de kans het grootste om een Nederlandse miljonair tegen het lijf te lopen. Maar de gemeente Baarle-Nassau maakt een opmerkelijke opmars. Stond de Brabantse grensgemeente in 2009 nog op plek 113, dit jaar staat Baarle-Nassau honderd plekken hoger op de lijst van miljonairsgemeenten.