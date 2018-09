Weinig beweging Wall Street in middaghandel

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 25.895 punten. De breder samengestelde S&P 500 ging 0,2 procent omhoog tot 2878 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent in tot 7917 punten.

De Republikeinen broeden in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen op een nieuw pakket belastingverlagingen. Dat wordt naar verwachting deze week wereldkundig gemaakt. Het gaat om een aanvulling op de belastingverlagingen van president Donald Trump.

Alibaba

Voor het weekend dreigde Trump met meer importtarieven. Hij sneerde dit weekend op zijn Twitteraccount in de richting van Apple. De techreus zakte 1,6 procent.

De Chinese webwinkel Alibaba, die in New York genoteerd is, verloor 3,6 procent. Topman Jack Ma, die een fortuin vergaarde met de onderneming, kondigde aan het bedrijf volgend jaar te zullen verlaten. Daniel Zhang volgt hem dan op als toezichthoudend voorzitter. Ma blijft tot 2020 lid van de raad van bestuur.

Tesla

Tesla steeg 5,8 procent. Topman Elon Musk kondigde de nodige wijzigingen aan in het bestuur van de onderneming. Dat doet hij in reactie op het nieuws dat het hoofd accounting van Tesla, Dave Morton, al na een maand opstapt bij de maker van elektrische auto's. Verder liet ook het hoofd personeelszaken, die eerder al met verlof ging, weten niet meer terug te keren. Tesla verloor vrijdag dik 6 procent na berichten over de vertrekkers.

CBS maakte bekend dat Leslie Moonves per direct uit zijn functie als topman is ontheven. Het televisienetwerk zakte 2 procent. Het vertrek van Moonves volgt op nieuwe onthullingen van het tijdschrift The New Yorker over seksueel wangedrag. Techbedrijf Snap ziet zijn op zijn beurt hoofd strategie Imran Kahn vertrekken. Het bedrijf achter de app Snapchat verloor 3,6 procent.

Euro

Verder steeg verhuurder van onder meer machines en gereedschappen United Rentals 5,3 procent. Het bedrijf maakte bekend circa 2,1 miljard dollar te betalen voor branchegenoot Blueline Rental.

De euro was 1,1598 dollar waard tegen 1,1603 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 67,62 dollar. Brentolie steeg 0,6 procent in prijs tot 77,32 dollar per vat.