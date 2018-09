Nederland heeft internationaal gezien een groot aantal MKB-bedrijven met groeipotentie. De toegang tot kapitaal is een belangrijk groeifactor, de effectenmarkt voorziet daarin sinds 1602. Je zou bijna zeggen: wie is er niet groot mee geworden. Toch vinden deze bedrijven slechts met vertraging de weg naar de beurs. De oplossing ligt in samenwerking bij het aantrekken van investeerders.