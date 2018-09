Gezocht: leeuwinnen bij top ING

Dat zei ex-minister Bussemaker (Emancipatie) vandaag in de marge van een congres voor topvrouwen. ING, dat vorige week een boete van €775 miljoen kreeg omdat het bij verdachte transacties een oogje toekneep, heeft een raad van bestuur met drie mannen, en een raad van commissarissen met zes mannen en twee vrouwen.

Zou dat anders zijn geweest als er meer ’leeuwinnen’ in de ING-top hadden gezeten? „Volgens mij moeten het bestuur van de bank eens goed reflecteren”, vindt de PvdA-prominent, tegenwoordig zelf topvrouw bij pensioenuitvoerder PGGM.

Bussemaker was aanwezig bij de ondertekening van een manifest om meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven te krijgen. Minister Hoekstra (Financiën) was de eerste ondertekenaar, „omdat diversiteit aan de top goed is voor bedrijven, maar vooral omdat het belangrijk is om te doen”. Desalniettemin wil de CDA-bewindsman de kwestie ING en de roep om meer topvrouwen „niet met elkaar mengen”.

Het aantal topvrouwen in de BV Nederland stijgt al jaren niet of nauwelijks. Dat noemt Hoekstra „tenenkrommend”.