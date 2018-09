Nike poetst averij na ophef reclame weer weg

Op de beurs in New York kreeg Nike er maandag 2,2% bij tot $82,10. Op 30 augustus dook de koers van het sportmerk nog fors omlaag in reactie op de keuze om de NFL-speler Colin Kaepernick boegbeeld te maken van zijn nieuwe reclamecampagne ‘Just do IT’.

In de voorbije handelsdagen werd Nike weer omarmd door beleggers ondanks dat Trump via een tweet zich negatief uitliet over de keuze van Nike voor Kaepernick.

De NFL-speler kreeg eerder de toorn van Trump over zich heen doordat hij knielde tijdens het afspelen van het Amerikaanse volkslied.