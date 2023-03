Volkswagen zet deur open naar VS bij bouw van nieuwe batterijfabriek

De plannen van VW om in Europa fors te gaan investeren in batterijfabrieken, kunnen daarmee op losse schroeven komen te staan. Volgens de FT zou de Duitse autoproducent bij zijn keuze nog wachten op een tegenbod van de Europese Commissie die eerder al heeft aangegeven bezorgd te zijn over de oneerlijke concurrentie van Amerika.

In eigen land

Volkwagen is halverwege vorig jaar nog begonnen met de bouw van een batterijfabriek in eigen land. Daarmee wil de Duitse automaker elektrische modellen van batterijen voorzien. VW overwoog destijds om nog meer batterijfabrieken elders in Europa neer te zetten, waarmee investeringen van €20 miljard waren gemoeid.

Volkswagen maakt flink werk van de omslag naar elektrische rijden. De Duitse autoproducent, met onder de modellen ID.3 en ID.4, werd lange tijd gezien als een grote uitdager van de Amerikaanse elektrische autobouwer Tesla, maar heeft de ambities vorig jaar wat getemperd.