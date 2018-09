Weer stevige groei transportsector

Ⓒ DIJKSTRA BV

DEN HAAG (ANP) - De omzet van de transportsector is in het tweede kwartaal met 4,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is het zevende kwartaal op rij waarin de omzet groeit en sinds begin vorig jaar was de groei slechts een keer lager dan 4 procent.