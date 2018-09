Financieel directeur ING stapt op

Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen.

Timmermans was tijdens de periode 2010-2016, waar het onderzoek betrekking op had, lid van het zogeheten Management Board Banking en eindverantwoordelijke voor ING Nederland. In het licht van deze omstandigheden en na overleg met de raad van commissarissen heeft hij besloten af te treden.

President-commissaris Hans Wijers van ING betreurt de gevonden tekortkomingen en zegt deze zaak zeer serieus te nemen. De ernst van de zaak en de vele reacties van belanghebbenden maakten dat er iets moest gebeuren op het niveau van de directie, zo zei hij. Dat is volgens Weijers ook in het belang van de bank zelf.

Timmermans blijft aan totdat er een opvolger voor hem is gevonden.

Maximaal acht ton

Bestuurders van ING ontvangen bij vertrek maximaal één jaarsalaris. Afgaande op zijn verdienste in 2017 zou dat voor Timmermans €781.000 betekenen. Of hij dat daadwerkelijk ontvangt, is onduidelijk aangezien zijn vertrek vrijwillig lijkt te zijn. Topman Ton Büchner van AkzoNobel harkte echter ook het maximale bedrag binnen, hoewel hij een jaar geleden zelf opstapte.

