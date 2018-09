Financieel topman ING stapt op

Vorige week werd bekend dat ING voor 675 miljoen euro heeft geschikt met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen.

Timmermans was tijdens de periode 2010-2016, waar het onderzoek betrekking op had, lid van het zogeheten Management Board Banking en eindverantwoordelijke voor ING Nederland. ,,In het licht van deze omstandigheden zal Koos Timmermans in overleg met de raad van commissarissen aftreden", aldus ING in de verklaring.

Tekortkomingen

President-commissaris Hans Wijers van ING betreurt de gevonden tekortkomingen en zegt deze zaak zeer serieus te nemen. De ernst van de zaak en de vele reacties van belanghebbenden maakten dat er iets moest gebeuren op het niveau van de directie, zo zei hij. Dat is volgens Wijers ook in het belang van de bank zelf.

Een ING-woordvoerder legt uit dat pas nadat de schikking bekend was gemaakt, gesproken kon worden met verschillende partijen over onder meer de gevolgen van het schandaal voor bijvoorbeeld bestuurders. Tot die groep horen ook politici. De positie van topman Ralph Hamers lijkt binnen ING niet ter discussie te staan.

Topman

Timmermans, die sinds 2017 de rol van financieel topman bekleedt bij de bank, blijft overigens aan tot het moment dat er een opvolger voor hem is gevonden. Dit om een ​​,,fatsoenlijke overgang" mogelijk te maken.

De in 1960 geboren Timmermans kwam in 1996 in dienst van ING. Hij trad in 2007 toe tot het bestuur, nadat hij was benoemd tot risicodirecteur. In 2011 werd hij vicevoorzitter van het Management Board Banking. In 2014 kreeg hij de verantwoordelijkheid over de divisie Market Leaders.